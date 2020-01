Difesa: Guerini incontra capogruppo repubblicano Commissione forze armate della Camera Thornberry

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha incontrato oggi a Washington il capogruppo repubblicano della Commissione Forze armate alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Mac Thornberry, con cui ha discusso di Libia ed Africa, Iraq ed Afghanistan. Lo riferisce lo stesso Guerini in un messaggio sul suo profilo Twitter nel quale definisce “proficuo” lo scambio di opinioni con l'esponente repubblicano. I due hanno discusso anche di lotta al terrorismo e sicurezza nelle telecomunicazioni. La visita giunge nel quadro del viaggio negli Stati Uniti del ministro Guerini che ha preso il via oggi. Domani il ministro sarà ricevuto al Pentagono dal segretario della Difesa, Mark Thomas Esper, per confrontarsi su temi di interesse comune, a partire dalle criticità attuali dello scenario internazionale che vedono i due paesi impegnati congiuntamente, in particolare in Medio Oriente e Nord Africa. (Res)