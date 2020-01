Usa: l'economia cresce del 2,3 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia degli Stati Uniti è cresciuta ad un ritmo del 2,3 per cento nel 2019, secondo il Bureau of Economic Analysis del dipartimento del Commercio Usa. Si tratta del tasso di crescita più basso nella presidenza di Donald Trump. Il prodotto interno lordo (pil) - il valore di tutti i beni e servizi prodotti in tutta l'economia - è cresciuto del 2,3 per cento l'anno scorso, dopo essere salito a un tasso annuale destagionalizzato del 2,1 per cento nel quarto trimestre, ha riferito il dipartimento. Il tasso è in calo dal 2,9 per cento dell'anno precedente e al di sotto del livello di crescita del 2,4 per cento nel 2017. L'economia è stata colpita lo scorso anno dalla disputa commerciale Usa-Cina e da un rallentamento dell'economia globale, ma è stata sostenuta da un forte mercato del lavoro interno che ha alimentato la spesa dei consumatori e l'ottimismo. (Was)