Trasporti Roma: assessorato, nessuna proroga a Roma Tpl per servizio periferico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'articolo di Repubblica pubblicato oggi si precisa che non esiste una determinazione dirigenziale che proroga l'affidamento delle linee periferiche del trasporto pubblico locale alla società Roma Tpl per la quarta volta. L'ultima proroga è stata fatta nel novembre 2019 e scadrà a fine ottobre 2020. La società Roma Tpl, quindi, gestirà le linee periferiche in attesa che questo servizio venga avviato con i soggetti che si aggiudicheranno la gara. Roma Capitale è impegnata a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale come il trasporto periferico. Così in una nota l'assessorato alla Mobilità. (Com)