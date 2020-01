Brasile: volo di stato improprio, Bolsonaro conferma licenziamento sottosegretario Santini (3)

- "Ciò che è accaduto è inaccettabile. È già fuori, lo decido io", ha dichiarato Bolsonaro al suo arrivo presso il palazzo presidenziale questa mattina, 28 gennaio, dopo essere sbarcato a Brasilia proveniente dal viaggio in India. Tuttavia ieri, 29 gennaio, il segretario esecutivo, subentrato a Santini, Fernando Moura, aveva riassunto il consulente come consigliere speciale del dipartimento speciale per le relazioni esterne del ministero della Casa civile. Il presidente dopo aver firmato la nuova assunzione, è ritornato sui suoi passi e licenziato entrambi. (Brb)