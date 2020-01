Usa: amministrazione Trump svela piano per modificare programma Medicaid

- L'amministrazione Trump ha dichiarato oggi, 30 gennaio, che consentirà agli stati di limitare la spesa del Medicaid, il programma federale sanitario degli Stati Uniti che fornisce aiuti agli individui e alle famiglie a basso reddito. La modifica consente agli stati di ridurre le prestazioni sanitarie per milioni di persone che hanno ottenuto copertura attraverso il programma nell'ambito dell'Accordable Care Act, meglio nato come “Obamacare”. Si tratta del passo più audace dell'amministrazione Trump per frenare la spesa di Medicaid e ridurre il programma che copre circa 1 su 5 statunitense a basso reddito. La mossa è destinata a suscitare una feroce opposizione da parte dei Democratici che accusano il presidente Donald Trump di voler sabotare la copertura sanitaria. (segue) (Was)