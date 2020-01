Coronavirus: Conte, accertati due casi di turisti cinesi, chiuso traffico aereo da e per Cina, no panico e allarme sociale

- Sono confermati anche in Italia "per la prima volta oggi due casi accertati di coronavirus e che riguardano due turisti cinesi arrivati da pochi giorni in Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza in presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza ha già adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo paese dell'Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere", ha aggiunto il premier. "Voglio rassicurare tutti i cittadini che sono già state predisposte tutte le misure precauzionali per isolare questi due casi e ci sono attente verifiche per ricostruire il percorso dei due cittadini cinesi e isolare i loro passaggi per evitare qualsiasi rischio ulteriore", ha precisato Conte per poi continuare: "Domani mattina ho convocato un Consiglio dei ministri in cui adotteremo ulteriori misure per mettere al corrente tutte le strutture competenti su una situazione critica, ivi compresa la Protezione civile. Assicuro - ha concluso - che non c'è alcun motivo di creare panico e allarme sociale". (Rin)