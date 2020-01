Imprese: si dimette l'ad di Ibm Ginni Rometty, al suo posto Arvind Krishna

- L'azienda statunitense Ibm ha annunciato oggi, 30 gennaio, le dimissioni del suo presidente e amministratore delegato Virginia “Ginni” Rometty, che si ritirerà dopo quasi 40 anni con l'azienda. Il suo posto sarà ricoperto da Arvind Krishna che dal 6 aprile diventerà il decimo ad dell'azienda. Jim Whitehurst, ex amministratore delegato di Red Hat, assumerà invece la carica di presidente. L'Ibm ha completato l’ acquisizione di Red Hat da 34 miliardi di dollari a luglio. Rometty continuerà come presidente esecutivo del consiglio fino alla fine dell'anno. Rometty, 62 anni, è diventata presidente e ad di Ibm il primo gennaio 2012, in sostituzione di Sam Palmisano. Durante il suo mandato come ad, le azioni Ibm sono diminuite circa del 26 per cento. (Was)