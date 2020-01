Usa: Trump su coronavirus, epidemia è "sotto controllo"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che il suo governo sta lavorando a stretto contatto con la Cina per contenere l’epidemia di coronavirus che ha ucciso almeno 171 persone, aggiungendo che il nuovo focolaio del virus è molto ben controllato. "Stiamo lavorando molto duramente con la Cina sul coronavirus (…). Stiamo lavorando a stretto contatto con loro e con molte altre persone e molti altri paesi", ha detto oggi Trump. "Pensiamo di averlo controllato molto bene, in questo momento abbiamo pochissimi problemi in questo paese – cinque (casi) - e tutte queste persone si stanno riprendendo con successo", ha aggiunto. I commenti di Trump arrivano dopo che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno confermato la prima trasmissione umana del virus negli Stati Uniti. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha anche dichiarato lo stato di emergenza sanitaria globale.(Was)