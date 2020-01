Canada: investimento su sabbie bituminose aumenterà per la prima volta dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti di capitale nelle sabbie bituminose del Canada cresceranno quest'anno rispetto al 2019. Lo ha detto ieri, 30 gennaio, la Canadian association of petroleum producers (Capp), sottolineando che si tratta del primo aumento in cinque anni. Le aspettative dell'associazione sono legate ad "un ambiente economico più competitivo" a causa di alcune recenti politiche intraprese dal governo dell'Alberta, scrive "Bloomberg". In particolare si fa riferimento ai tagli fiscali per la creazione di posti di lavoro del governo dell'Alberta, e il fatto che le aziende energetiche ora possano produrre più petrolio nonostante i tagli alla produzione in tutto il settore se i i barili aggiuntivi saranno trasportati per via ferroviaria e il permesso alle compagnie petrolifere di perforare nuovi pozzi senza essere limitati da gli attuali limiti di produzione in tutto il settore. (Was)