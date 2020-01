Usa: impeachment, Repubblicani fiduciosi su rapida conclusione del processo

- Cresce l'ottimismo tra i leader repubblicani del Senato circa il voto di oggi sulla possibilità di presentare o meno testimoni nel processo di impeachment del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I Repubblicani sono sicuri di poter impedire la convocazione di testimoni e concludere il processo entro il fine settimana. Con il passare delle ore si riduce infatti il numero di potenziali voti favorevoli ad ascoltare i testimoni, con pochi senatori repubblicani indecisi se unirsi ai 47 Democratici del Senato che voteranno per prolungare il processo e ascoltare nuove prove. Le maggiori incertezze si concentrano sulla senatrice dell'Alaska Lisa Murkowski e Lamar Alexander del Tennessee. Intanto ieri, 30 gennaio, i senatori si sono riuniti per la seconda giornata di domande alle squadre di accusa e difesa, prima del voto cruciale di oggi. I Democratici premendo per convocare i testimoni, tra tutti l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton, ma il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, e gli esponenti del Grand old party (Gop) non vogliono estendere il procedimento in un territorio imprevedibile, puntando invece ad una rapida assoluzione di Trump. I repubblicani sperano di concludere il processo venerdì sera o sabato mattina.(Was)