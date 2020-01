Ict: Amazon, titoli salgono del 12 per cento dopo profitti trimestrali superiori alle stime

- Le vendite di Amazon nel quarto trimestre hanno superato i precedenti record generando entrate e profitti ben oltre le stime di Wall Street. Le vendite del quarto trimestre sono salite del 21 per cento a 87,4 miliardi di dollari e l'utile è aumentato a 6,47 dollari per azione, ha fatto sapere il colosso dell'e-commerce di Seattle. Alla notizia i titoli Amazon sono saliti del 12 per cento negli scambi after-hour. Gli analisti, in media, avevano previsto vendite per 86,2 miliardi di dollari e utili per 4,11 dollari per azione. Le preoccupazioni degli investitori riguardavano i costi delle spedizioni in un giorno per combattere l'intensificarsi della concorrenza di Walmart Inc. e altri rivenditori. Il business cloud di Amazon Web Services sta costruendo nuovi data center e assumendo ingegneri in risposta ai costanti guadagni di Microsoft Corp. e alla rinnovata spinta dei clienti da parte di Google di Alphabet Inc.. Nel frattempo, Amazon continua a investire denaro in mercati esteri come India e Brasile. (Was)