Usa-Ucraina: Pompeo arriva a Kiev, sostegno statunitense è “assoluto”

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è arrivato in serata a Kiev per una visita ufficiale di due giorni, durante la quale avrà un incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito su Twitter che il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina è "assoluto" e che discuterà con i leader ucraini su come dare impulso alle relazioni strategiche con gli Stati Uniti. "È bello essere a Kiev oggi. Il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina è assoluto", ha scritto Pomepo sul suo profilo Twitter. "Sono intenzionato a sottolineare questo quando incontrerò i leader del governo ucraino per discutere dei modi in cui possiamo far avanzare il nostro partenariato strategico e rafforzare la posizione dell'Ucraina come stato libero e democratico", ha aggiunto il segretario. (segue) (Was)