Kosovo: Camera commercio, ritardo in formazione governo ha conseguenze negative su imprenditoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scorso fine settimana hanno avuto luogo altre riunioni fra i rappresentanti di Vetevendosje e Ldk per la formazione del nuovo esecutivo. Non sembra essere stato raggiunto alcun accordo, sebbene alcuni quotidiani riferiscano di progressi in materia fra le due parti. Secondo “Koha Ditore”, che cita proprie fonti, nei prossimi giorni Vetevendosje e Ldk dovrebbero trovare un’intesa di massima. In quest’ottica, Vjosa Osmani dovrebbe finire alla guida del dicastero degli Esteri kosovaro, rinunciando alla carica di presidente dell’Assemblea nazionale. La stessa Osmani, in un'intervista all'agenzia di stampa "Kosovapress", aveva annunciato il proseguimento dei negoziati nel fine settimana appena concluso. (segue) (Kop)