Balcani: Pettarin (FI), positivi segnali per allargamento Ue

- Gli ultimi segnali verso l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali "sono positivi, ma ora serve un'azione concreta da parte dell'Europa". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin, commentando le parole di Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, atteso nei prossimi giorni a Pristina e Belgrado per la sua prima missione nei Balcani occidentali. "La visita di Borrell - aggiunge - può rivelarsi uno dei nodi cruciali verso l'ingresso di Kosovo e Serbia nell'Unione europea, un passo fondamentale per il futuro di Bruxelles, ma ancora in una preoccupante fase di stallo per la difficoltà di allineare la posizione in merito di alcuni paesi". "È incoraggiante - sottolinea - che Borrell sostenga con tanta convinzione, quella che manca al Consiglio europeo, la necessità di sbloccare l'empasse provocata di fatto da Parigi per aprire le porte dell'Unione europea non solo a Macedonia del Nord e Albania, ma anche a Kosovo e Serbia". "Dopo la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier Conte - conclude - anche Borrell sostiene che il futuro dei Balcani sia all'interno della Ue. È il momento che questa divenga la linea dell'Europa, e che Bruxelles smetta di farsi tenere sotto scacco da un solo paese". (Com)