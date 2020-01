Coronavirus: Kosovo, rischio di diffusione nel paese è basso

- Il rischio di diffusione di coronavirus in Kosovo è basso. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie del paese, che hanno tuttavia rafforzato le misure di controllo nei confronti di malattie influenzali su raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità. Stando alle informazioni diffuse, la leadership del paese ha anche inviato un team medico all’aeroporto di Pristina. “Il fatto che non ci siano collegamenti aerei diretti con la Cina è sicuramente vantaggioso in questo senso”, ha detto Isme Humolli, funzionario per le emergenze presso l’ufficio della Oms in Kosovo. “Ovviamente il paese non è isolato, ed è esposto allo stesso livello di rischio di tutti i paesi del mondo: tuttavia, si tratta di una possibilità di esposizione molto ridotta”, ha detto. (Kop)