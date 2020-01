Kosovo: colloqui con ambasciatori Quintetto, ancora nessun accordo fra Kurti e Mustafa su nuovo governo (4)

- Nessun commento sui colloqui di ieri sera, da parte degli ambasciatori del Quintetto, i quali hanno anticipato la loro presenza con una dichiarazione in cui hanno precisato che "non è nostro dovere fare da mediatori ma incoraggiare tutti gli attori politici in Kosovo di restare concentrati sulle necessità del popolo kosovaro". Nel loro comunicato è stato sottolineato che "per dissipare ogni speculazione, precisiamo che noi rappresentiamo degli Stati profondamente impegnati nei confronti di un Kosovo democratico e indipendente. Ogni ipotesi secondo cui i nostri governi sosterebbero un singolo partito o candidato non è corretta. La responsabilità sul futuro del Kosovo e sul futuro dei suoi leader, è esclusivamente nelle mani del popolo del Kosovo", ha fatto notare la dichiarazione. (Kop)