Kosovo: Stoltenberg, Nato è favorevole a riapertura spazio aereo inferiore

- La Nato si sta adoperando per garantire la riapertura dello spazio aereo inferiore kosovaro. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. “Siamo assolutamente a favore della ripresa di un dialogo tra le autorità di Belgrado e Pristina, che è rimasto in sospeso ormai da troppo tempo: crediamo che sia l’unico modo per arrivare ad una soluzione pacifica e diplomatica al conflitto in corso tra i due paesi”, ha detto il segretario generale, ricordando che la riapertura dello spazio aereo inferiore nei cieli kosovari porterebbe alla ripresa dei collegamenti aerei diretti tra i due paesi. (Kop)