Serbia-Tagikistan: presidente Vucic riceve a Belgrado ministro Esteri Muhriddin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri del Tagikistan, Sirodjdin Muhriddin, in visita a Belgrado. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, la visita avviene nell'anno in cui si celebrano i 25 anni di relazioni diplomatiche fra i due paesi. Vucic ha ringraziato Muhriddin per la posizione del suo paese di non riconoscere l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. "La Serbia tutelerà le relazioni con paesi amici come il Tagikistan", ha detto Vucic nel corso della riunione auspicando un ulteriore avanzamento dei rapporti politici ed economici. Il ministro Muhriddin e Vucic hanno concordato sul fatto che esiste spazio per un approfondimento della cooperazione in numerosi settori, a cominciare dall'agricoltura e dall'industria tessile fino al comparto farmaceutico e all'energia. (Seb)