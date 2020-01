Coronavirus: direttore Oms annuncia emergenza sanitaria internazionale

- Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanita (Oms), Tedros Adhanom, ha annunciato oggi in una conferenza stampa l’emergenza sanitaria internazionale a causa delle preoccupazioni legate al continuo diffondersi del coronavirus che ha ucciso finora 171 persone. Il virus è stato scoperto per la prima volta lo scorso dicembre a Wuhan, in Cina, e da allora si è diffuso in 18 paesi con oltre 8.000 casi finora accertati. Il coronavirus ha colpito anche l’Europa con contagi registrati in Francia, Germania e Finlandia.(Res)