Usa: completato programma statunitense per facilitare commercio umanitario in Iran

- L'amministrazione Trump ha annunciato oggi, 30 gennaio, il completamento delle prime operazioni nell'ambito di un nuovo programma teso a consentire il commercio umanitario in Iran, lasciando in vigore le sanzioni che gravano sul paese. Il programma è stato messo a punto per evitare che l'Iran registrasse riduzione delle importazioni di forniture mediche e beni di prima necessità per la popolazione più vulnerabile. L'operazione - scrive il quotidiano "Wall Street Journal" - è stata completata utilizzando un meccanismo di pagamento attraverso la Svizzera che aggira il governo iraniano. Progettato per rendere possibile esportazioni umanitari per il popolo iraniano, il sistema garantisce l'assenza di entrate o il trasferimento di denaro a Teheran, accusata da Washington di utilizzare tali canali per promuovere corruzione e terrorismo, ha detto il dipartimento del Tesoro in un comunicato stampa. "Gli Stati Uniti sono determinati a garantire al popolo iraniano l'accesso al cibo, alle medicine salvavita e ad altri beni umanitari, nonostante la cattiva gestione economica del regime e il dispendioso finanziamento di attività maligne in tutta la regione", ha dichiarato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. (Was)