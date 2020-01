Usa: amministrazione Trump svela piano per modificare programma Medicaid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha la solenne responsabilità di provvedere ai più vulnerabili tra noi", ha detto Seema Verma, coordinatrice dei Centers for Medicare e Medicaid Services. "Parte integrante di tale responsabilità è garantire che il programma Medicaid sia sostenibile". Democratici, operatori sanitari e associazioni dei consumatori hanno avvertito che limitare i finanziamenti federali del Medicaid per gli adulti e dare agli stati una maggiore libertà di decidere chi e che cosa copre il programma metterebbe a repentaglio l'accesso medico e l'assistenza ad alcuni degli americani più poveri. (Was)