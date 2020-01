Governo: palazzo Chigi, piena convergenza su percorso comune

- Con le forze di maggioranza "abbiamo definito un piano per l’Agenda 2023 partendo dal programma di governo". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi al temine del vertice di maggioranza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti di maggioranza dell'esecutivo, Dario Franceschini per il Partito democratico, Alfonso Bonafede per il Movimento cinque stelle, Roberto Speranza per Liberi e uguali e Teresa Bellanova per Italia viva. "Inizieremo subito formando gruppi di lavoro che faranno la sintesi delle varie proposte sulle riforme e le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di governo. Partiremo dalle priorità da realizzare già quest’anno per rispondere alle urgenze del Paese e rilanciare l’azione dell'esecutivo. Remiamo tutti nella stessa direzione in piena convergenza e con un percorso comune", conclude la nota. (Rin)