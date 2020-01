Coronavirus: ministro Speranza su casi accertati, “situazione sotto controllo”

- Nonostante i due casi accertati di contagio da coronavirus la situazione al momento “è sotto controllo”. Lo ha detto questa sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa da palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. I primi casi di coronavirus in Italia riguardano due cittadini cinesi attualmente ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma. Il ministro ha descritto la situazione come “seria” ma ha definito inopportuno qualsiasi tipo di allarmismo. Speranza ha spiegato che erano state già assunte delle misure di sicurezza e prevenzione definite “all'avanguardia”. “In queste ore faremo tutte le verifiche del caso e verrà tracciato anche il percorso delle due persone. Ci sono le condizioni per riconoscere che la situazione è sotto controllo, perché le due persone sono in isolamento”, ha concluso il ministro. (Res)