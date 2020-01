Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), "riteniamo non ci siano persone esposte"

- La tempestività con la quale i due turisti cinesi affetti da coronavirus sono stati ricoverati fa ritenere che non ci siano persone esposte. Queste le parole di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale di Malattie infettive Spallanzani, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi insieme al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute, Roberto Speranza. I pazienti sono stati immediati ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma, in isolamento, e sono in buone condizioni, ha detto Ippolito. “La tempestività dell'intervento ci fa pensare che non ci siano persone esposte”, ha spiegato il medico dal momento che “non appena sono apparsi i sintomi sono stati messi in isolamento e protetti”. L'Autorità sanitaria regionale sanitaria ha messo in atto il programma di identificazione di possibili contatti, ha continuato Ippolito. Le persone verranno tracciate ma non sembra ci siano “rischi di popolazione”. (Res)