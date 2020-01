Usa-Filippine: vicesegretario Biegun incontra ministro Esteri filippino Locsin

- Il vicesegretario di Stato e inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, ha incontrato oggi a Washington il ministro degli Esteri filippino Teodoro Locsin. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. Nel corso della loro riunione introduttiva, Biegun e Locsin hanno ribadito il valore dell'alleanza tra Stati Uniti e Filippine basato sulla “profonda, storica amicizia e rispetto reciproco tra i nostri due paesi”. I due hanno anche discusso dell'importanza del partenariato per affrontare le attuali sfide sanitarie globali, ottenere una denuclearizzazione pienamente verificata della Corea del Nord e garantire una regione indo-pacifica libera e aperta “in cui tutti i paesi prosperino fianco a fianco come stati sovrani e indipendenti”. (Was)