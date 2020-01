Usa-Ucraina: Casa Bianca propone di mantenere intatti gli aiuti a Kiev nel nuovo bilancio

- L'amministrazione Trump intende mantenere intatti gli aiuti per sostenere la sicurezza dell'Ucraina quando dovrà approvare il prossimo bilancio. Lo ha confermato alla stampa statunitense il portavoce dell'Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca. Nella proposta di bilancio dell'amministrazione per il 2021 verranno inclusi i 250 milioni di dollari assegnati attraverso il Pentagono e i 115 milioni di dollari assegnati attraverso il programma di finanziamento militare estero del dipartimento di Stato. L'intero progetto di bilancio sarà pubblicato il 10 febbraio. Nelle sue due precedenti proposte di bilancio, l'amministrazione Trump voleva invece tagliare il programma del dipartimento di Stato per l'Ucraina a 20 milioni di dollari. (segue) (Was)