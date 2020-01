Usa-Ucraina: Casa Bianca propone di mantenere intatti gli aiuti a Kiev nel nuovo bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso ha respinto entrambe le volte il taglio e ha stanziato 115 milioni di dollari per l'Ucraina dal programma, chiamato “finanziamento militare straniero”. La decisione della Casa Bianca arriva mentre il presidente Trump si trova ad affrontare un processo di impeachment in Senato proprio per aver trattenuto gli aiuti di sicurezza in Ucraina la scorsa estate. I Democratici sostengono che il presidente volesse costringere Kiev ad avviare delle indagini su alcuni rivali politici, mentre per i funzionari della Casa Bianca la sospensione degli aiuti da parte di Trump era collegata alle preoccupazioni per la corruzione nel paese. (Was)