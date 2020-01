Disabili: Nocerino (M5s), caregiver priorità, il 4 febbraio al via iter in Commissione Senato

- La senatrice del Movimento cinque stelle Simona Nocerino, prima firmataria del ddl sul caregiver familiare depositato in commissione Lavoro, annuncia l'imminente avvio dell'iter in Commissione: "Mi sento di tranquillizzare i senatori di Iv Parente e Faraone: approvare una legge che introduca finalmente in Italia la figura del caregiver familiare è priorità di tutti, tanto che, come ricorderanno, in Commissione abbiamo lavorato per mesi alla stesura di un testo condiviso che è stato depositato ad agosto e che è pronto ad essere discusso già dalla prossima settimana". Proprio ieri, ricorda Nocerino, "durante la riunione dell'Ufficio di presidenza del Senato alla quale hanno partecipato tutti i gruppi di maggioranza si è deciso che il ddl sarà calendarizzato in commissione Lavoro il 4 febbraio. Dobbiamo fare presto ma, soprattutto, dobbiamo fare bene. Quello dei caregiver e, più in generale, della disabilità, è un tema delicato che deve vederci remare tutti nella stessa direzione. Senza fughe in avanti. Solo così - conclude la senatrice Cinque stelle - potremo dare una risposta seria e concreta ai tanti cittadini che si prendono cura dei loro familiari malati e non autosufficienti e che da anni aspettano una legge che li tuteli". (Com)