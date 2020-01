Argentina: Fernandez incontra a Roma direttore Programma alimentare mondiale, focus su lotta contro la fame

- Il presidente argentino Alberto Fernandez si è riunito oggi a Roma con il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, David Beasley, prima attività in Italia del presidente sudamericano. Nel corso del colloquio, segnala una nota stampa della presidenza argentina, Fernandez ha commentato la situazione sociale del suo paese e illustrato il programma promosso dal governo "Argentina contro la fame". "Ho molti problemi da risolvere nel mio paese, soprattutto la fame, che rappresenta una grande carenza sociale, per questo sono venuto a conoscere più in profondità l'immenso lavoro che realizzano con l'obiettivo di sconfiggere la fame nel mondo", ha dichiarato il capo di Stato argentino. Lo statunitense Beasley da parte sua ha offerto il suo aiuto nella messa in atto del programma del presidente Fernandez. (segue) (Abu)