Coronavirus: test negativi, i passeggeri sulla nave a Civitavecchia possono sbarcare

- "Dopo aver effettuato tutte le verifiche secondo i protocolli operativi sui due passeggeri della nave ormeggiata al porto di Civitavecchia, il riscontro è negativo". La notizia arriva dall'Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani, che si è occupato di esaminare i prelievi di oggi. Ora, i 1.143 passeggeri bloccati da questa mattina a bordo potranno finalmente sbarcare. Chi vorrà - ha garantito Costa Crociere - potrà dormire comunque a bordo. Domani invece i quasi 7 mila croceristi che avrebbero dovuto salpare oggi potranno imbarcarsi, ma per questa notte saranno ospitati in un albergo a 4 stelle della città portuale a spese della compagnia. Questa mattina, una coppia di Hong Kong, salita a Savona alcuni giorni fa,era stata messa in isolamento nell'ospedale di bordo della nave. Solo la donna aveva la febbre, mentre il marito non ha manifestato sintomi, ma è stato isolato per precauzione. Il caso, infatti, è stato trattato con i protocolli di sicurezza stabiliti per trattare i casi di sospetto contagio del virus.(Rer)