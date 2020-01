Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONEL'assessore regionale a Lavoro, Scuola, Formazione e diritto allo studio universitario, Claudio Di Berardino partecipa all'iniziativa "Torno Subito Job Day" per la presentazione si due nuovi bandi per gli studenti universitari.Lazio Disco, via De Lollis 24 (ore 9.30)L'assessore regionale all' Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, partecipa al "25° anniversario della Riserva naturale regionale Selva del Lamone".Viterbo, Area protetta Loc. Bottino snc, Farnese (ore 11)L'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e l'Assessora regionale al Turismo e Pari Opportunità, Giovanna Pugliese partecipano all'inaugurazione del "Roma Travel Show Salone del Turismo della Capitale'.Palazzo dei Congressi, Piazza John F. Kennedy 1 (ore 11) (segue) (Rer)