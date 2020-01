Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIEConvegno "Emozione legno. La scuola che respira. Progetti di recupero energetico architettonico della scuola all'aperto "Gaetano Grilli", Gianicolo, Roma". Saranno presenti: il presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e l'assessore alla Scuola Giovanni Figà Talamanca.Municipio Roma I, sala del consiglio municipale, via della Greca (ore 9)Arriveranno a Roma 86 profughi siriani dal Libano, grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri.Aeroporto Fiumicino (ore 10.30)Conferenza stampa di lancio del progetto "Liberare Roma, insieme". Presente il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.Forma Spazi, via Cavour 181 (ore 15)Nel centenario della nascita evento per ricordare il comandante Max, professore Massimo Rendina. Invitati: Virginia Raggi, sindaco di Roma, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Walter Veltroni, Roberto Zaccaria, Giovanni Bizzoli, medaglia d'oro benemeriti cultura e arte. Modera Fabrizio De Sanctis, presidente dell'Anpi provinciale di Roma.Campidoglio, sala del Carroccio (ore 17)Assemblea pubblica "Roma ha bisogno di una svolta" organizzata dell'associazione Radici. Presente il consigliere capitolino di SinistraxRoma e deputato Leu, Stefano Fassina.Cacciarella, via di Casal Bruciato 11 (ore 17.30) (Rer)