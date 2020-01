Sardine: Bonaccini, dovranno decidere che prospettiva darsi

- Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del Partito democratico, ospite a "Otto e mezzo" su La7, a proposito delle Sardine, ha detto che "dovranno decidere loro che prospettiva darsi. Io ho parlato con Santori solo il giorno dopo le elezioni, loro non hanno chiesto posti in giunta, per fortuna, e io non glieli ho offerti. Le Sardine sono state capaci di portare tante persone in piazza, quando il Pd non riusciva più a farlo, e hanno chiesto una politica con toni diversi da quelli di Salvini. Ora - ha aggiunto il governatore - dobbiamo sapergli dare quello che ci hanno chiesto". (Rin)