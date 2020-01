Carceri: Salvini, incendio a Reggio Emilia e agente ferito a Pisa, Bonafede che aspetta ancora?

- Il leader della Lega Matteo Salvini denuncia l'"ennesimo problema nel carcere di Reggio Emilia, struttura fatiscente e pericolosa che andrebbe chiusa: un recluso ha dato fuoco a un materasso e un agente della polizia penitenziaria è stato intossicato dal fumo" e quindi aggiunge: "Ho segnalato personalmente al ministro Bonafede i rischi per il personale che lavora nelle case circondariali di Reggio Emilia, Bologna e Modena. Le aggressioni alle donne e agli uomini in divisa sono ormai quotidiane: nelle ultime ore, nel carcere di Pisa un detenuto ha scagliato una bottiglia contro un agente. Ringrazio le donne e gli uomini in divisa: siamo solidali con loro. Cosa deve ancora succedere, prima che il guardasigilli intervenga?". (Rin)