Smog: Granelli, dati indicano miglioramento generale, ma sono ancora insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sullo smog a Milano sono migliorati negli ultimi anni, ma non sono ancora soddisfacenti. Soprattutto nell’ultimo mese, quando le giornate con livelli di Pm10 sotto al limite consentito sono state solo due. Per questo il Comune di Milano ha deciso di bloccare il traffico domenica 2 febbraio. Lo ha spiegato l’assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Marco Granelli, intervenendo al Consiglio comunale di Milano. “Le giornate di superamento del valore limite di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo nel 2019 sono state 72, meno delle 79 del 2018 e meno delle 97 del 2017. Valori ancora distanti dal numero massimo di giornate di superamento annuo fissato in numero di 35 dalla Ue. La concentrazione media di Pm10 annua a Milano nel 2019 è stata di 32 microgrammi per metro cubi, meno dei 33 del 2018 e al di sotto del valore medio massimo indicato in 40 microgrammi per metro cubo medio annuo indicato da Ue. Questi dati indicano un concreto e misurabile miglioramento generale delle condizioni, ma ancora insufficienti rispetto agli obiettivi. Sul Pm10 siamo passati in 10 anni da valori prossimi alle 150 giornate a 70, ma dobbiamo arrivare a 35. Le scelte che abbiamo preso sono importanti, ma dobbiamo andare avanti e andare più veloci. È necessario proseguire con le politiche già attivate e fare di più”, ha detto Granelli, spiegando anche perché i provvedimenti in primis riguardano i veicoli inquinanti. “È necessario tenere presente che gli ultimi dati disponibili da Arpa sulla composizione degli inquinanti, relativa al 2014, si afferma che il Pm10 prodotto nel Comune di Milano è dovuto alla circolazione dei veicoli per il 44 per cento circa e per il riscaldamento per il 25 per cento circa, che l'NO2 è prodotto per il 70 per cento dalla circolazione dei veicoli", ha riferito l'assessore. (segue) (Rem)