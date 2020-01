Smog: Granelli, dati indicano miglioramento generale, ma sono ancora insufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per queste motivazioni - ha proseguito Granelli - il Comune ritiene essenziale dare dei segnali in più, come il blocco della circolazione di tutti i veicoli tranne gli elettrici dalle ore 10 alle 18 di domenica, che non è 'la' risposta del Comune di Milano, ma 'una' delle risposte che il Comune dà in questa situazione particolare e che si aggiunge a una strategia generale e strutturale di contrasto alle emissioni”. Granelli, in un post pubblicato su Facebook, ha anche attaccato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, definendolo sarcasticamente “il nuovo mago del vento, perché - spiega - ci comunica che grazie a un poco di vento di ieri i livelli sono scesi. Ma proprio perché siamo in una regione con configurazione che facilità l'inquinamento, dobbiamo fare di più, non deve essere una scusa per non fare nulla e sperare nel vento. È vero, tutti sappiamo che i valori elevati di concentrazione di questi giorni sono dovuti alle emissioni e al fatto che in questi giorni c'è inversione termica e cioè manca ricambio di aria e quindi le emissioni di inquinamento aumentano la concentrazione e quindi il danno alla salute. Ma proprio per questo stiamo facendo azioni strutturali come area B, area C, sostituzione di tutti i bus di ATM, sostituzione delle caldaie degli stabili comunali, 32 milioni di contributi a cittadini e imprese, costruzione di nuove metropolitane”. “Per questo, in questi giorni difficili, blocchiamo la circolazione delle auto, per inquinare di meno. A Cattaneo chiedo che in giunta regionale decida di mettere soldi per le caldaie dei cittadini e poi eviti di tagliare il trasporto pubblico”, conclude Granelli. (Rem)