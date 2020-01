Argentina: Fernandez incontra a Roma direttore Programma alimentare mondiale, focus su lotta contro la fame (2)

- Il presidente si incontrerà nella mattina di domani, venerdì 31, con papa Francesco, primo incontro di alto livello all'interno dell'esteso tour europeo che lo vedrà, oltre che in Italia, anche in Germania, Spagna e Francia. A seguire, il capo dello stato ha in agenda incontri con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte e con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tour proseguirà il 3 gennaio con il bilaterale con il cancelliere tedesco Angela Merkel, il 4 gennaio con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il 5 gennaio con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. Al centro dell'agenda argentina, oltre ai temi relativi alle relazioni bilaterali con i singoli paesi, il negoziato sulla ristrutturazione del debito estero che Buenos Aires sta portando avanti con i principali creditori istituzionali e privati. (segue) (Abu)