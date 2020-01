Kosovo: formazione governo, ambasciatori del Quintetto incontreranno Kurti e Mustafa (2)

- "Ogni ipotesi secondo cui i nostri governi sosterebbero un singolo partito o candidato non è corretta. La responsabilità sul futuro del Kosovo e sul futuro dei suoi leader, è esclusivamente nelle mani del popolo del Kosovo", precisa la dichiarazione. Vetevendosje e l’Ldk proseguono da settimane i negoziati per la formazione del nuovo governo, senza tuttavia raggiungere progressi significativi, sebbene alcuni quotidiani riferiscano di passi in avanti fra le due parti. Secondo "Koha Ditore", che cita proprie fonti, nei prossimi giorni Vetevendosje e Ldk dovrebbero trovare un'intesa di massima. In quest'ottica, Vjosa Osmani dovrebbe finire alla guida del dicastero degli Esteri kosovaro, rinunciando alla carica di presidente dell'Assemblea nazionale. La stessa Osmani, in un'intervista all'agenzia di stampa "Kosovapress", aveva annunciato il proseguimento dei negoziati nel fine settimana appena concluso. (segue) (Kop)