Kosovo: colloqui con ambasciatori Quintetto, ancora nessun accordo fra Kurti e Mustafa su nuovo governo (3)

- Dopo l'incontro, Kurti ha confermato che non ci sarebbe nessun avvicinamento tra le parti. "L'Ldk insiste sulla loro vecchia proposte dello scorso 8 gennaio. Dal momento che il Vetevendosje ha ufficializzato la mia candidatura a premier e ha inviato la proposta al presidente della Repubblica, noi abbiamo fatto altre due controproposte, il 24 e il 27 gennaio. Ma per avere un accordo bisogna che entrambe le parti cedano. Noi abbiamo ceduto mentre dall'altra parte sentiamo dire solo "prendere o lasciare". Con questo approccio non si può arrivare ad un'intesa", ha ribadito Kurti, il quale ha tempo fino all'inizio della prossima settimana per proporre il proprio governo. (segue) (Kop)