Kosovo-Serbia: ambasciatore Garnell apre a dialogo con Germania, Francia ed Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Kosovo e Serbia, ambasciatore Richard Grenell, sta portando avanti, da solo, il tentativo di ripristinare il dialogo tra i due paesi. E' quanto ha dichiarato lo stesso Grenell al portale d'informazione kosovaro "Gazeta Express". L'ambasciatore ha inoltre spiegato che né la Germania, né la Francia o l'Unione Europea, sono coinvolte nel lavoro svolto fino ad oggi, lavoro che si è concretizzato in due accordi, uno per la compagnia aerea, l'altro per le ferrovie tra Pristina e Belgrado. Ciononostante, l'inviato speciale statunitense ha affermato che chiunque volesse aiutare "è il benvenuto". (segue) (Kop)