Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le Delegazioni internazionali Alan Rizzi, partecipa ad un incontro sul cyberbullismo organizzato nell'ambito delle iniziative dei "Quattro Motori per l'Europa".Palazzo Pirelli, via Fabio Filizi, 22 (ore 9.00)Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala partecipa all'evento "Monitoraggio civico dei Day Hospital Onco-ematologici" organizzato da ASST Monza in collaborazione con Cittadinanza Attiva e Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus. Intervengono, tra gli altri, Silvano Casazza, Direttore Generale ATS (Azienda Tutela Salute) Brianza; Mario Alparone, Direttore Generale Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Monza; Luca Santambrogio, presidente Provincia di Monza e della Brianza, Dario Allevi, sindaco di Monza.Ospedale San Gerardo, Auditorium E.M. Pogliani, via Pergolesi, 33 - Monza (ore 10.00)L'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli partecipa alla presentazione dei risultati del progetto "Enea" che riguarda lo sviluppo-innovazione e realizzazione di partenariati di imprese dei settori: edilizia, legno arredo-casa, elettrodomestici e high-tech in collaborazione con le Università.Costruttori edili riuniti, via Ugo Foscolo, 6 - Brescia (ore 11.00)Gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda), partecipano alla presentazione al pubblico e alla stampa dell'Accordo di Programma per gli interventi finalizzati al rilancio turistico e socio-economico del Comune di Dossena.Hotel Mirasole, via Chiesa 13, Dossena/Bg (ore 11.30)Incontro del "Comitato di Indirizzo della Candidatura" delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Partecipano, tra gli altri, il ministro delle Politiche Giovanili e Sport, Vincenzo Spadafora; il presidente del CONI Giovanni Malagò; il presidente del Comitato Paralimpico Guido Pancalli; i presidenti delle Regioni Attilio Fontana (Lombardia) e Luca Zaia (Veneto); i sindaci Giuseppe Sala (Milano) e Giampietro Ghedina (Cortina d'Ampezzo) e i presidenti delle Province Maurizio Fugatti (Trento) e Arno Kompatscher (Bolzano).Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 13.00)L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, incontra gli assessori all'Ambiente delle Regioni del Bacino Padano: Gianpaolo Bottacin (Veneto); Matteo Marnati (Piemonte) e Paola Gazzolo (giunta uscente Emilia Romagna).Ufficio Territoriale Regionale, via XX Settembre, 18 - Bergamo (ore 17.00 punto stampa)Gli assessori della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli, (Sviluppo economico) e Melania De Nichilo Rizzoli (Istruzione, Formazione, Lavoro) partecipano alla conferenza stampa organizzata per illustrare il processo di reindustrializzazione del sito Medtronic Invatec.Aib - Associazione Industriale Bresciana, via Cefalonia 60, Brescia (ore 17.30)Fratelli d'Italia dedica un evento in Regione alle vittime delle foibe e agli esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia. Intervengono esponenti di Fratelli d'Italia, tra cui i due assessori regionali, Riccardo De Corato e Lara Magoni, e i due consiglieri, Franco Lucente e Barbara Mazzali.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 18.00)L'assessore regionale all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi partecipa all'incontro "Il clima cambia, l'agricoltura si difende: strategie e strumenti per proteggere le imprese dalle follie del meteo". Interviene il meteorologo Andrea Giuliacci. Le conclusioni del confronto sono affidate a Paolo Voltini, presidente Coldiretti Cremona e Lombardia.Sala consiliare, piazza Vittorio Emanuele II, Rivolta d'Adda /Cr (ore 20.30) (segue) (Rem)