Trasporti: De Micheli su monopattini, servono regole chiare per sicurezza di tutti

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, precisa su Twitter di non essere "mai stata contraria ai monopattini", ma di voler "promuovere questa mobilità alternativa nel rispetto della sicurezza di tutti. Per questo - puntualizza - servono regole chiare". Il Codacons nei giorni scorsi aveva sollecitato l'introduzione del casco obbligatorio per chi si mette alla guida dei monopattini elettrici perché, "allo stato attuale, la normativa italiana non garantisce adeguata sicurezza agli utenti". (Rin)