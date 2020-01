Smog: Forte (MP), blocco del traffico è populismo gretino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica cosa che genera il blocco totale del traffico è la grande attenzione mediatica sulla giunta di Milano: Arpa ha calcolato 500 interviste in tre giorni" spiega Matteo Forte, consigliere comunale di Milano Popolare intervenendo in aula a margine delle comunicazioni dell'assessore Granelli relativamente all'ordinanza di domenica prossima. "Del resto lo ha dichiarato lo stesso sindaco quando, il 28 gennaio scorso, parlando coi giornalisti, ha ammesso che 'non è una giornata di blocco che cambia la situazione'. Salvo poi aggiungere: 'ma i cittadini vorrebbero una soluzione diversa subito, domani mattina perché vedono i figli andare a scuola e respirare male". Che differenza c'è - si domanda il consigliere di minoranza - tra il citofono di Salvini, che vuole dare subito e a modo suo risposte all'ansia di sicurezza dei cittadini, e il blocco di Sala? Nessuno, si tratta sempre di populismo. Populismo gretino invece che sovranista, ma sempre populismo". (Com)