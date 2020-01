Rifiuti Roma: Cerroni a Raggi e Zingaretti, cederò impianti a grandi multyutilities, ma ok a mio piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manlio Cerroni scrive alla sindaca Virginia Raggi e al governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Il ras dei rifiuti - come in modo dispregiativo viene chiamato l'imprenditore di 93 anni che fu proprietario della discarica di Malagrotta che per 40 ha accolto i rifiuti romani - propone una seconda volta il suo piano per "pulire la città entro 3 anni e tenerla pulita", "trasformando definitivamente i rifiuti da problema a opportunità". Nella missiva Cerroni elenca nuovamente come Roma potrebbe sfruttare gli impianti già esistenti per chiudere il ciclo dei rifiuti ed evitare che ogni giorno "treni e navi si spostino verso altri impianti italiani o, più spesso, all'estero". L'articolato piano prevede l'utilizzo dei tritovagliatori di Rocca cencia e Guidonia, dei gassificatori di Malagrotta (che Cerroni vorrebbe trasformare in impianto che trasformo i rifiuti in metanolo), quelli di Albano e Roncigliano a cui si aggiungo il progetto di una discarica a Riano e di una mega compostiera per l'organico (che Cerroni immagina poi di utilizzare in parte per creare con un altro impianto biometano "con cui alimentare progressivamente tutti i mezzi dell’Ama e dell’Atac" e in altra parte in compost per una grande azienda agricola). Inutile dire che molti di questi impianti romani sono di proprietà di società collegate a lui. "Un grande ma", lo definisce l'imprenditore ultranovantenne che però nelle ultime righe della missiva si dice pronto a "ad operare perché le aziende del Gruppo cedano a imprenditori privati qualificati o a multyutilities affermate come Acea, Hera, A2a, Iren o Enel i loro impianti di Roma perché vengano finalmente realizzati questi progetti". Ad una condizione però, e cioè che "la mia esperienza e la mia competenza nel settore qualegaranzia della esecuzione del programma, e dei tempi concedendo loro anche l’utilizzazione di brevetti, tecnologie e know how per la realizzazione del progetto". (Rer)