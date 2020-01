Vitalizi: Senato, commissione autonoma, a presidente non consentite ingerenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa del Senato precisa in una nota che "in riferimento alle notizie e alle dichiarazioni riportate da alcuni organi di stampa e riguardanti la questione dei 'vitalizi', gli organi di autodichia del Senato, e cioè la commissione Contenziosa e il Consiglio di garanzia, sono organi giurisdizionali e, come tali, secondo quanto affermato dalla Corte europea e dalla Corte costituzionale, sono 'organi autonomi e indipendenti'. In ragione di ciò, non è consentito al presidente del Senato qualsivoglia tipo di intervento o ingerenza sulle loro attività sia di merito che di composizione di organo già costituito, salvo le dimissioni dei componenti". Attività, conclude la nota, "che, giova ricordarlo, sono disciplinate dagli articoli 72 e seguenti del Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica". (Com)