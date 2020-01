Colombia: consigliere presidenziale Francisco Barbosa eletto nuovo procuratore generale

- La Corte suprema di giustizia colombiana ha eletto Francisco Roberto Barbosa come nuovo procuratore generale, in sostituzione di Nestor Humberto Martinez. Barbosa ricopre dall’agosto 2018 l’incarico di consigliere presidenziale sui diritti umani. In dichiarazioni rilasciate prima della sua elezione, riprese dal quotidiano "El Espectador", Barbosa ha affermato che se fosse stato eletto procuratore avrebbe cercato di instaurare una buona relazione con la Giurisdizione speciale per la pace (Jeo), il tribunale speciale istituito ad hoc per giudicare i responsabili di crimini durante il conflitto con le Farc, pur ammettendo di essere critico nei confronti del suo operato. In riferimento al maxi scandalo di corruzione che vede coinvolta la compagnia di corruzione brasiliana Odebrecht e alti funzionari di diversi paesi dell’America latina, Barbosa ha dichiarato che si tratta di un’inchiesta che “necessità di risposte ferme e rapide” e ha proposto che due dei 13 procuratori delegati presso la Corte suprema di dedichino esclusivamente a queste indagini e a instaurare una maggiore collaborazione con le autorità brasiliane.(Mec)