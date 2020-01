Libia: inviato Onu Salamé denuncia “attori senza scrupoli” fuori e dentro il paese

- Ci sono attori senza scrupoli dentro e fuori la Libia che “annuiscono cinicamente e strizzano l'occhio agli sforzi per promuovere la pace e affermano devotamente il loro sostegno all'Onu". Lo ha dichiarato l’inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salamé, durante un’informativa al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il diplomatico libanese ha osservato che questi stessi attori hanno aumentato l’impegno militare, “sollevando lo spettro di un conflitto su vasta scala e di ulteriore miseria per il popolo libico” che porterà ad aumento dei rifugiati, alla creazione di un vuoto di sicurezza e a ulteriori interruzioni delle forniture energetiche globali. "Con i recenti sviluppi sul campo, mi dispiace riportare che la tregua è solo un nome". Salamé ha espresso inoltre la sua preoccupazione per rinforzi militari che stanno giungendo ad entrambi le parti in conflitto. In merito, il diplomatico Onu ha affermato che l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha rafforzato le sue forze in prima linea a Tripoli con armi, equipaggiamenti e uomini, compresi i combattenti stranieri, come dimostrato dal notevole aumento dei voli cargo pesanti verso l'aeroporto di Benina e la base aerea di Al Khadim nella Libia orientale. Allo stesso tempo, il diplomatico Onu ha riferito che migliaia di combattenti stranieri sono giunti nel paese dall’estero a sostegno delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna). "Le forze del Gna, sostenute da uno sponsor straniero, hanno istituito sistemi avanzati di difesa aerea in tutta la regione occidentale", ha dichiarato Salamé, aggiungendo che navi stranieri, comprese navi da guerra, sono state avvistate al largo delle coste di Tripoli, violando lo spirito della Conferenza di Berlino e minacciando di far precipitare la crisi verso una nuova e più pericolosa escalation di violenza. Nella sua informativa, Salamé ha esortato le parti e i loro sponsor stranieri a "desistere da azioni sconsiderate e rinnovare invece il loro espresso impegno a lavorare per un cessate il fuoco".(Res)