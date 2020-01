Animali: Comune di Milano dice no a circhi con specie esotiche, sono anacronistici

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un emendamento al regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali del consigliere Pd Carlo Monguzzi contro l’utilizzo delle specie non domestiche nei circhi. “Il Comune di Milano - si legge nel testo - trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore di questo regolamento vieta sul proprio territorio l’impiego di animali non domestici in circhi, spettacoli e mostre itineranti, previo intervento normativo o, in mancanza, previo separato provvedimento a seguito di specifico approfondimento tecnico scientifico". L’intenzione sarebbe stata quella vietare l’utilizzo degli animali esotici nei circhi fin da subito, ma in questo modo il regolamento comunale sarebbe andato contro l’ordinamento nazionale. “La legge nazionale che vieta gli animali esotici nei circhi non c’è, quindi i circhi non si possono vietare: tutti i regolamenti delle altre città che hanno provato a vietarli sono stati cassati. Noi questo lo abbiamo capito e recepito, quindi non vogliamo andare contro i principi generali, ma disincentivare tutte quelle manifestazioni come i circhi, che usano una serie di animali che riteniamo delicati, degni di protezione e meritevoli di vivere nel loro ambiente naturale”, ha spiegato l’assessore con delega alla Tutela e difesa degli animali, Roberta Guaineri. Il testo della delibera è chiaro: “Il Comune di Milano sin dall’entrata in vigore di questo regolamento disincentiva sul proprio territorio l’attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari meritevoli di particolare protezione, come primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe, grandi felini ed elefanti. Il disincentivo si estende anche alle iniziative aventi carattere meramente espositivo”. (segue) (Rem)