Animali: Comune di Milano dice no a circhi con specie esotiche, sono anacronistici (2)

- Concretamente - ha spiegato l’assessore - il disincentivo si attuerà “ponendo dei paletti che sono molto alti. Ad esempio abbiamo previsto una norma per cui i circhi devono avere una doppia recinzione, quindi serve trovare un terreno a Milano che sia idoneo ed è molto difficile”. Nel frattempo il Comune di Milano sollecita anche lo Stato ad approvare una norma ad hoc: “In attesa della legge nazionale, noi diciamo già che comunque noi li vietiamo. Io credo che sia arrivato il momento in cui lo Stato si renda sensibile su questo argomento e capisca che certe specie animali, viste in condizioni ristrette e fuori dal loro ambiente naturale, non divertono nemmeno i cittadini che vanno a guardarle, quindi crediamo che sia anacronistico avere dei circhi di questo genere”, ha concluso Guaineri. (Rem)