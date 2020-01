Imprese: per Leonardo ottima performance nel 2019, in linea o al di sopra delle aspettative

- Il Consiglio di amministrazione di Leonardo ha completato l’analisi preliminare della performance attesa nel 2019. Questa analisi ha evidenziato un’ottima performance del Gruppo in linea con le aspettative di un quarto trimestre particolarmente significativo. Lo riferisce un comunicato stampa di Leonardo. Ai tassi di cambio della “guidance”, il Gruppo prevede ordini e ricavi al di sopra della “guidance” 2019 che indicava ordini tra 12,5 e 13,5 miliardi di euro e ricavi tra 12,5-13 miliardi. Il valore dell’Ebita (utili prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti dei beni immateriali) è atteso nella fascia medio-alta della “guidance” (tra 1,175 e 1,225 miliardi di euro) grazie all’ottima performance dei principali business che ha compensato il minore apporto delle joint venture (segmento manifatturiero dello Spazio e Atr). Il Focf (Flusso di cassa operativo) è atteso leggermente superiore alle aspettative (circa 200 milioni) anche grazie ad un significativo quarto trimestre. I tassi di cambio effettivi comporteranno ulteriori benefici ai risultati attesi nel 2019. L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha dichiarato: “Stiamo portando avanti il Piano industriale mantenendo le promesse, con risultati in linea o superiori alle aspettative. Grazie ai successi commerciali, stiamo accelerando la crescita della top-line, confermando il percorso che conduce al miglioramento dell’Ebita e della generazione di cassa. Stiamo inoltre investendo in persone, competenze e tecnologie innovative per supportare la crescita sostenibile di lungo periodo e la creazione di valore”. Il 13 marzo 2020 il Gruppo presenterà i risultati annuali 2019 e un aggiornamento del piano industriale.(Com)